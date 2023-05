Luca Borando (2-0, 1 finalizzazione), 22 anni, è stato scelto per partecipare a The Fight Academy, un camp di 10 settimane che si tiene a San Diego in California. Il peso Piuma di Novara combatterà il 6 maggio a Cage Warriors 154 a Roma contro il curdo Baris Adiguzel (3-0, 3 finalizzazioni). Guarda l'intervista al fighter.