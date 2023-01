Un rientro attesissimo in un match spettacolare. Nel pomeriggio che ha visto ilvincere per 4-3 in casa contro l'Augsburg, i gialloneri hanno festeggiato il rientro in campo di, alla prima presenza con i tedeschi. Centosettantasei giorni dopo lo stopil 28enne ha ritrovato il rettangolo di gioco al 62' del match giocato alTanti i riflettori puntati su di lui esfoderato per l'occasione che recitava la scrittaUn modo per non dimenticare il lungo periodo trascorso a combattere contro la malattia.