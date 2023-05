Dai margini dell'Inter - con un'estate di fuoco animata dalla telenovela dell'addio - ai fasti di Marsiglia, il passo è stato breve per Alexis Sanchez, attaccante completamente rinato in Ligue 1 come testimoniato dalle 18 reti con la nuova maglia. Un rendimento di altissimo livello quello del cileno, tanto che in patria il quotidiano La Tercera racconta che il PSG ci sta pensando per sostituire il probabile partente Lionel Messi. In scadenza col club guidato da Tudor, a Parigi il 34enne avrebbe miglior condizioni contrattuali e consentirebbe contemporaneamente al club della capitale di indebolire una delle pretendenti al titolo.