Chissà cosa penserà Ralf Rangnick del rinnovo di Pioli col Milan. Due anni fa la società era davanti a un bivio: da una parte l'attuale ct dell'Austria, dall'altra la scelta di puntare su un allenatore che subentrato a Giampaolo nella prima parte del campionato aveva trascinato la squadra al sesto posto.. Sì, ma ormai il futuro si chiamava Rangnick. Era lì, fuori dalla porta. Pronto a fare l'ultimo passo. 'Rivoluzione', la chiamavano.- La società, però, di rivoluzioni, alla fine, non ne ha fatte. Avanti con Pioli. E mai scelta fu più azzeccata.. Quel coro inizia come sottofondo e finisce per diventare una hit buona per ogni stagione. E qualche tempo dopo il remake della canzone arriverà anche all'orecchio di Bob Sinclair.- Pioli si è guadagnato la fiducia sul campo, in silenzio, senza alzare la voce. Sapeva che Ragnick era davvero a un passo, ma gli importava poco; studiava, pensava, sperimentava. Testa al presente, per scacciare le ombre del futuro.con Capello. Chiude la stagione al secondo posto e il record di vittorie in trasferta (16).- Dopo sette anni senza musichetta è lui il primo allenatore a cantare 'The Champions'; in realtà il cammino in Europa non va un granché, ma in campionato sono sempre tra i primi posti a giocarsi lo scudetto. A metà febbraio mettono la freccia e scavalcano l'Inter vincendo contro la Sampdoria, sei successi nelle ultime sei partite.. Anzi, "Pioliisonfire". Così, tutto attaccato. Ancora, di nuovo. Sempre più forte.- Il rinnovo di oggi - QUI i dettagli - è la conseguenza di un lavoro basato su progettualità e intuizioni.; e dell'allenatore, che con la sua calma è diventato davvero on fire. E Rangnick? "Non è il momento giusto per iniziare la collaborazione" aveva detto allora l'uomo di fiducia del tedesco. E forse è andata bene così.