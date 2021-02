. Un fallo di gioco, ben fuori dal limite dell'area, a fermare la corsa diche si stava per allargare: rosso diretto, probabilmente eccessivo, per il centrocampista della Dea poco dopo il quarto d'ora. E il, che praticamente gioca tutta la partita con l'uomo in più, che si vede fischiare l'ennesimo episodio dubbio a suo favore. Non è la prima volta contro un'italiana, non è la prima volta in Champions.oggi, ma se andiamo indietro, a metà anni '90, come non ricordare il gol diin finale di Champions contro la Juventus in fuorigioco? Lo stesso ex attaccante delle Merengues dichiarò anni dopo: "" disse ad As. Due anni dopo, nel 2000, ai quarti di finale con il, venne annullato un gol regolare ad Andy, nell'andata, terminata 0-0. Al ritorno, con la vittoria del Real a Old Trafford per 3-2, non venne visto un fallo di mano clamoroso di. Tornando alla Juve, poi, tanti scontri negli ultimi anni, con quel rigore dato per fallo disu(che ci stava, in un Real-Juve di Allegriana memoria) che mandò su tutte le furie Buffon, espulso.Escludendo le italiane, gli altri episodi dubbi che sulla bilancia poi sono andati tutti in favore delriguardano le recenti sfide contro il: il gol in fuorigioco di, il rosso non dato ama quello dato a. E l'ira di Rummenigge nel post partita: ". E sempre coi bavaresi, l'anno dopo, non vennero dati 3 rigori dubbi al Bayern, con, del Real, che dichiarò: "​L’arbitro Cakir non ha visto ma ho toccato la palla con la mano. Era calcio di rigore, mentirei se dicessi il contrario. Il calcio è così. Non parlo degli arbitri, ma a volte sbagliano a favore e altre volte contro".