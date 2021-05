La volata l'ha fatta (ri)partire ieri il, vincendo 5-1 contro l', e oggi l'hanno seguita, vittoriosa col; il, capace di annientare il, a domicilio, con un netto 7-0; la, che si rialza col 3-1 al, e la, che all'ultimo batte ile tiene viva la fiammella per la qualificazione nell'che conta. La classifica ora recita: ​Ora andiamo a studiare caso per caso.- Con la vittoria il prossimo turno, l'è certa della qualificazione in Champions League, rendendo così ininfluente l'ultima sfida contro il Milan, che sarebbe, sulla carta, uno scontro diretto. Se la Dea, invece, dovesse perdere con il Genoa, a Marassi, diventerebbe decisiva la sfida coi rossoneri, coi quali hanno vinto all'andata. E in caso di arrivo a pari punti con Juve e Milan, avrebbe classifica avulsa a favore coi bianconeri.Il, se vince col, in casa, è qualificato in Champions League, competizione dalla quale manca dal 2013,. In questo caso diventerebbe decisiva la sfida con l'Atalanta all'ultimo turno, in quanto in caso di arrivo a pari punti con Atalanta (che dovrebbe vincere col Milan) e Juve avrebbe classifica avulsa a sfavore.Se vince le prossime due partite è aritmeticamente in Champions League, a prescindere da quelli che saranno i risultati delle altre.. Se, invece, dovesse incappare in un passo falso contro Fiorentina o Verona, dovrebbe guardare il risultato delle altre.Laè costretta a vincere contro l'Inter e sperare in un passo falso delo di Milan e Atalanta. Potrebbe anche pareggiare, in caso di ko del Napoli, e giocarsi tutto nell'ultima partita.Una sola chance: vincerle tutte e sperare in un passo falso delle altre.