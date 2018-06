Una stagione da dimenticare. Del ragazzo che aveva incantato l'Europa con il Portogallo, due estati, fa sono rimaste solo le treccine. L'esuberanza è diventata incertezza, la personalità si è smarrita, la qualità si accende a intermittenza. Renato Sanches, allo Swansea, ha collezionato 12 presenze in Premier, 2 in FA Cup e una in Coppa di Lega senza lasciare il segno, se non per un assist in una vittoria contro il Reading. Di ritorno al Bayern Monaco, proverà a mettersi in mostra sotto gli occhi di Nico Kovac, nuovo allenatore dei bavaresi. Ma il futuro del classe '97 sembra essere già scritto.



C'E' ANCHE IL MILAN - Come scrive A Bola, sul miglior giovane dell'Europeo 2016 c'è il Benfica, che sta pensando al ritorno di chi, nel 2015-16, prima di trasferirsi in Germania, vinse il campionato e la Coppa di Lega portoghese. L'ostacolo è quello dell'alto ingaggio. Non solo le Aquile, però, su Renato Sanches: sempre secondo il media portoghese, anche il Milan sta pensando al centrocampista 21enne.



FATTORE MENDES - Chi svolgerà un ruolo fondamentale in questa trattativa è Jorge Mendes, procuratore di Renato Sanches e, tra gli altri, di André Silva. I rapporti con la dirigenza, e la proprietà rossonera, sono ottimi e questo può facilitare il trasferimento del giocatore, pagato 35 milioni di euro e sotto contratto col Bayern fino al 2021. Il Milan ci pensa, Jorge Mendes è al lavoro. Benfica permettendo.