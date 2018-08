Dal Portogallo lanciano l'allarme: Stefano Sturaro allo Sporting, l'affare è in stand-by. Il centrocampista si trova a Lisbona per finalizzare il suo trasferimento dalla Juventus, ma nelle ultime ore sarebbero sorti degli intoppi di varia natura: come riferito da Record, nel corso delle visite mediche sarebbero stati riscontrati dei problemi fisici per Sturaro, che non ha preso parte alla tournée bianconera negli USA per una tendinite che lo perseguita da mesi; a questi guai clinici, scrive O Jogo, se ne sarebbero aggiunti altri di tipo contrattuale. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'affare non sarebbe a rischio: il club portoghese è comunque intenzionato a chiudere per il prestito secco gratuito, a Sturaro servirà solo un periodo di recupero.



'NE VALUTIAMO ALTRI' - Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dello Sporting José Peseiro intanto ha fatto melina: "Sturaro? Finché non sarà ufficiale, non dirò nulla. Ci sono altri giocatori nel mirino dello Sporting che voi (giornalisti, ndr) non sapete...".