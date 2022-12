La notizia si è diffusa nella tarda serata di ieri e è stata ripresa dai media di tutto il mondo a partire dalla mattina di oggi:, il colosso globale della chimica di cui è proprietarioNel nuovo ruolo Blanc si occuperà di. Innanzitutto nel, dove ilsi è trasformato in un colosso dell'epoca recente. Poi nel calcio, dove il gruppo ha acquisito ilnella Ligue 1 francese, ilche milita nella Challenge League (Serie B) svizzera e ilin Costa d'Avorio. Inoltre c'è da rimarcare la vasta attività di partnership. Ineos è sponsor dellaine dei team neozelandesi legati aglinel. Come Ineosha partecipato da sfidante all'edizione 2021 dell'. E infine ha sponsorizzato il tentativo non ufficiale (riuscito, a Vienna nel 2019) di correre la maratona sotto il tempo di 2 ore da parte del kenianoDunque, quella di Ineos è una vasta e variegata attività sportiva voluta dal patron Ratcliffe per motivi che molti hanno ritenuto di indicare legati a una come i lettori di Calciomercato.com hanno avuto modo di osservare tempo fa ), cioè di. E di ombre, sull'immagine di mister Ratcliffe e di Ineos, se ne riscontra più di una.Il miliardario britannico è stato infatti unche ha portato all'uscita del Regno Unito dai ranghi dell'Unione Europea. Una posizione politica che sarebbe anche legittima, se non fosse che successivamente. Quanto a Ineos,, una tecnica che consiste nell'estrarre risorse (petrolio o gas) dal sottosuolo per mezzo della “fratturazione”. Le conseguenze ambientali, oltreché per la stabilità idrogeologica, dell'uso di questa tecnica possono essere molto gravi. E ciò costituisce il motivo di critica da parte dei movimenti ambientalisti.In questo senso, se davvero lo scopo di Mister Ineos è quello di fare dello sport uno strumento di ripulitura dell'immagine, f. E magari sarà per questo che il miliardario britannico con residenza fiscale monegasca ha voluto con sé Blanc.@Pippoevai