Nello scontro tra tecnico e giocatori avvenuto ieri a Trigoria, un ruolo importante lo ha avuto Edin Dzeko. Non solo perché è il capitano della Roma ed è stato il primo a prendere la parola per mediare sulla cacciata di Gombar, ma anche perché il suo rapporto con Fonseca è arrivato ai minimi termini. Come riporta La Repubblica, i due si mal sopportano dallo scorso agosto, quando i giallorossi venivano eliminati dal Siviglia in Europa League (il bosniaco non aveva apprezzato le scelte tattiche dell’allenatore), al punto che ormai a Trigoria nessuno fa più niente per nasconderlo. E non è un segreto che Fonseca avesse avallato la sua cessione per far spazio a Milik.