Era arrivato alla Roma la scorsa estate con un carico di aspettative ma la sua prima stagione in giallorosso non è stata trascendentale. Justin Kluivert in estate era nella lista dei cedibili, poi il confronto con il tecnico Fonseca e una nuova consapevolezza di poter essere protagonista nel suo calcio offensivo. Il tecnico portoghese lo ha schierato dal primo minuto contro il Sassuolo e il talento classe 1999 ha ripagato la fiducia con un gol e una prova sugli scudi. Raiola gongola in virtù di una promessa fatta dal direttore sportivo Petrachi qualche settimana fa e che può cambiare la storia dell'ex Ajax.