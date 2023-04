I social sono in delirio per gli scatti in topless di una dellea Mosca, si è fatta notare fin da giovanissima per le sue doti sportive, dato che a soli 13 anni si è aggiudicata la vittoria del Torneo Avvenire, mentre all’età di 15 anni ha trionfato al torneo juniores di Wimbledon. Dopo essersi classificata alla 1nel suo best ranking, ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa, sorprendendo tutti,Sofya si è avvicinata al mondo della moda, intraprendendo la carriera di modella. I suoi 118mila follower su Instagram hanno potuto ammirare di recente i suoi scatti senza veli, con indosso solamente slip in pizzo bianco.Siete curiosi?