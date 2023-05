Nuovo round vinto dagli agenti dei calciatori contro la Fifa. Infatti il tribunale distrettuale di Dortmund ha emesso un'ingiunzione contro il nuovo regolamento sugli agenti dei calciatori deciso dalla Fifa in particolare per quanto riguarda gli intermediari, che di conseguenza non può essere applicato. Almeno per il momento, visto che la misura presa si tratta di un ordine restrittivo provvisorio. La Fifa e la federcalcio tedesca possono presentare ricorso.