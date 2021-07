Prime parole da nuovo giocatore del Cagliari per il brasiliano Dalbert, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter: "Sono felice di essere qui e di indossare questa maglia. Ho parlato con Radja Nainggolan che mi ha parlato benissimo del Cagliari. E' bello avere in squadra un connazionale come Joao Pedro, sono contento che ci siano anche altri sudamericani: questo mi aiuta con la lingua. Voglio fare tanti assist e gol. Sono un giocatore che spinge, attacca: sono più offensivo che difensivo. Il mio obiettivo è quello di raggiungere la salvezza e poi vediamo, magari qualcosa di più".