La Fiorentina dalla prossima settimana potrebbe avere un nuovo proprietario: Rocco B. Commisso, già a capo dei New York Cosmos. Fondatore di Mediacom, avrebbe incaricato la banca JP Morgan di chiudere l’affare con la famiglia Della Valle, trovando l’accordo nella scorsa settimana per una cifra di 150 milioni di dollari, ovvero circa 135 milioni di euro.



IN SEGRETO - Come riporta il New York Times, le due parti hanno voluto mantenere l’anonimato e agire in incognito fino al momento delle firme. Le voci si erano intensificate negli ultimi giorni e adesso, dopo 17 anni, la Fiorentina potrebbe passare di mano.