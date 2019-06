Nuova voce sul futuro di Mauro Icardi. Secondo l'agenzia di stampa argentina Telam, il numero 9 dell'Inter ha ricevuto una chiamata da David Beckham. L'ex calciatore inglese è a capo di una nuova franchigia della Major League Soccer, l'Inter di Miami, che debutterà nel campionato statunitense nel 2020.



Mentre Icardi è in vacanza con Wanda Nara in Thailandia, Beckham e sua moglie Victoria sono attesi sabato in Spagna a Siviglia per il matrimonio di Sergio Ramos con la giornalista Pilar Rubio.