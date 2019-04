Retrocesso dopo un solo anno di Premier League, Ryan Sessegnon può lasciare il Fulham. Prodotto del vivaio dei Cottagers, l'esterno sinistro è un classe 2000 in scadenza di contratto nel 2020, che nella sua prima stagione nel massimo campionato inglese ha messo insieme 32 presenze, 2 gol e 6 assist. Considerato uno degli astri nascenti del calcio inglese, coetaneo di Hudson-Odoi e Sancho, Sessegnon piace alle big inglesi. E non solo.



C'E' LA JUVE - Come scrive il Sun, infatti, sulle tracce del laterale del Fulham, che può fare sia il terzino che l'esterno offensivo, c'è anche la Juventus. I bianconeri stanno preparando un'offerta per anticipare Tottenham, Borussia Dortmund, Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain, con la richiesta del Fulham che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Non sarà facile, ma la Vecchia signora si iscrive alla corsa per Sessegnon.