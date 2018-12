L'avventura di Mesut Ozil all'Arsenal è ormai giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riferisce il Sun, il club londinese non è soddisfatto del rendimento del calciatore, arrivato nell'estate 2013 dal Real Madrid, e sarebbe pronto a cederlo già nella sessione di gennaio per poco meno di 28 milioni di euro. Il tedesco, non convocato nelle ultime due sfide, rischierebbe di rimanere fuori per circa due mesi a causa di un problema alla schiena dovuto alla postura che assume davanti ai videogiochi. Un altro tassello che avrebbe convinto la dirigenza dei Gunners a liberarsi di lui.



IDEA INTER - Secondo il tabloid, tra le pretendenti al tedesco in prima fila ci sarebbe l'Inter. La prossima settimana l'entourage di Ozil, tra cui il fratello Mutlu, voleranno in Italia per proporre il calciatore alla dirigenza di Corso Vittorio Emanuele. La prima tappa di una serie di incontri in tutta Europa in cui gli agenti cercheranno di trovare una nuova sistemazione a Ozil, in scadenza nel 2021 ma sempre più lontano dall'Emirates.