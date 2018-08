Il Times, nell'edizione odierna, lancia la bomba: Roman Abramovich ha deciso di mettere in vendita il Chelsea. Secondo il tabloid, il patron russo avrebbe già contattato la Raine Group, banca d'affari americana, per svolgere il ruolo di intermediaria nelle trattative per la cessione.



LA SITUAZIONE - Dopo il mancato rinnovo del visto di soggiorno in Gran Bretagna, il club ha annunciato lo scorso maggio la sospensione del progetto di ristrutturazione di Stamford Bridge. Una decisione che molti hanno interpretato come una risposta di Abramovich. Il primo passo verso l'addio. Secondo il media inglesi, negli ultimi mesi erano già arrivate le prime offerte, entrambe rifiutate: una della Silver Lake Partners, società americana, per una partecipazione di minoranza nel club, e una di Jim Ratcliffe, ingegnere e imprenditore tra i più ricchi della Gran Bretagna, che aveva messo sul piatto 2 milioni di sterline. Gli stessi chiesti ora da Abramovich per lasciare il club. Una cifra di gran lunga superiore rispetto ai 140 milioni spesi nel 2003. Il russo potrebbe dunque lasciare il Chelsea dopo aver conquistato cinque titoli di Premier League, una Champions, una Europa League e altri otto titoli nazionali.