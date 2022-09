Nel corso dell'estate non c'era soltanto il Napoli su Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano piaceva infatti anche al Tottenham e a Fabio Paratici, ma l'affare non è mai stato vicino a concretizzarsi. Secondo la stampa inglese, infatti, il giocatore alla fine ha scelto il club azzurro perché era l'unico che gli garantiva un posto da titolare, ad alti livelli, e con possibilità di giocare in Champions League.