Dopo le due ottime stagioni in maglia Milan, nonostante le mancate chiamate di Southgate, in Inghilterra si stanno accorgendo del valore di Fikayo Tomori. Il centrale rossonero, scrive oggi il Daily Mail, sarebbe infatti finito nel mirino di Manchester United e Tottenham in vista dell'estate, col Milan che tuttavia non sembra avere la minima intenzione di privarsene.