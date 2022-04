Dall’Inghilterra sparano la bomba: il Milan sembrerebbe intenzionato ad acquistare l’ex Inter Romelu Lukaku, secondo Goal.com. Il belga ha un valore di mercato e un ingaggio troppo elevati per gli standard rossoneri, tuttavia a causa delle sanzioni imposte dal governo Inglese al club, per via del conflitto Russia-Ucraina, il Chelsea è in vendita e deve fare cassa.