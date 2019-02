Kalidou Koulibaly è un dei pezzi pregiati del mercato del Napoli. Il senegalese è da tempo nel mirino del Manchester United che non sembra aver intenzione di mollare la presa. Secondo il Sun, i Red Devils sono pronti a superare i 100 milioni pur di convincere il club partenopeo, anche se sul giocatore ci sono anche i radar del Barcellona. Intanto lo stesso United ha inviato degli osservatori in Italia (in occasione di Fiorentina-Napoli) per monitorare il senegalese.