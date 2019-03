La Premier League torna prepotentemente su Milan Skriniar. E la sua regina, il Manchester City, è pronta a fare follie per portare all'Ethiad il centrale difensivo dell'Inter, oggi in campo con la sua Slovacchia contro il Galles di Gareth Bale. Punto fermo della squadra di Luciano Spalletti, l'ex Sampdoria tratta da tempo il rinnovo di contratto con la società nerazzurra. Come da tempo lo seguono i Citizens.



100 MILIONI! - Lo scrive il Mirror, con Guardiola che vuole a tutti i costi il classe '96. Il Manchester City è disposto ad arrivare a 100 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere Skriniar, con il club inglese che farebbe dello slovacco il giocatore più pagato della propria storia. L'Inter lavora al rinnovo, il City ci prova.