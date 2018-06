Al momento Jorginho non si muove dal San Paolo, c'è ancora distanza di una decina di milioni tra l'offerta del Manchester City e la domanda del Napoli. Come riporta il Sun, però, attraverso le parole del suo procuratore Joao Santos, l'intenzione dell'italo- brasiliano sarebbe quella di essere allenato da Pep Guardiola, tanto da essere infelice se questo non si concretizzasse, la palla passa al Napoli.