Dopo la festa per il settimo scudetto consecutivo, arriva il momento di pensare al mercato in vista della prossima stagione in casa Juventus. Tra i nomi in probabile partenza da Torino c'è quello di Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra, il terzino sinistro classe '91 è pronto ad accasarsi al Manchester United. Dopo la finale di FA Cup contro il Chelsea del prossimo 19 maggio, i Red Devils chiuderanno il colpo da 60 milioni di euro con i bianconeri.