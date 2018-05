Alvaro Morata e la Juventus di nuovo insieme. Dall'Inghilterra arrivano nuovi dettagli sulla trattativa per riportare l'attaccante spagnolo a Torino. Passato dal Real Madrid al Chelsea la scorsa estate per 80 milioni di euro, Morata vorrebbe già lasciare Londra: l'ex bianconero ha nostalgia dell'Italia ed è scontento dell'esperienza in Premier League. A ostacolare l'operazione le richieste dei Blues, ma i buoni rapporti tra i club e la volontà del calciatore potrebbero favorire l'esito positivo della trattativa.



IL PIANO - "Riprendere Pogba e Morata? Non credo ai cavalli di ritorno, però ci sono eccezioni. Possono essere due eccezioni. Sono due bravi ragazzi e hanno lasciato un buon ricordo, però le valutazioni che hanno raggiunto a Manchester e Madrid sono miraggi" ha dichiarato qualche settimana fa l'amministratore delegato e direttore generale del club bianconero Beppe Marotta, aprendo al ritorno di Morata. Secondo quanto rivela l'Express la Juventus è pronta ad andare incontro alle richieste dei Blues mettendo sul piatto un'offerta da 17 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni. Le parti dovranno stabilire la durata del prestito, che potrà essere annuale o biennale. Un'operazione sulla falsariga di quella condotta nel 2016 dai due club per il passaggio di Juan Cuadrado dai Blues alla corte di Massimiliano Allegri.