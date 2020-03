Harry Kane può lasciare il Tottenham a fine stagione. Il numero 10 degli Spurs sta prendendo in seria considerazione la possibilità di cambiare aria, visto che nell’immediato non sembrano esserci possibilità di competere per vincere titoli nazionali e internazionali. E, secondo il Telegraph, tra le squadre interessate c’è anche l’Inter di Conte.



Come scrive il tabloid inglese, infatti, se i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez al Barcellona in estate, per una cifra sopra i 100 milioni, ecco che potrebbero investire tale cifra per il gigante inglese, da mettere al fianco di Romel u Lukaku. In estate, Conte, ha provato a comporre la coppia gol Dzeko-Lukaku, fisicamente immarcabili. Da giugno ci proverà con Kane. Sul quale ci sono anche Real Madrid, Manchester United, City e PSG.