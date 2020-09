giocatori cedibili, per le esigenze tattiche die di bilancio legate alle dinamiche del mercato., su espressa indicazione del proprio tecnico, per aggiungere esperienza e dinamismo al proprio centrocampo., una delle tante formule fantasiose che le società stanno adoperando nel mese di trattative a loro disposizione dopo i dissesti finanziari creati dalla pandemia.- Ma nel calciomercato non sempre uno più due fa due e questa vicenda ne è la più chiara dimostrazione, perché entrano in gioco ulteriori aspetti che stanno complicando non poco i piani dell'Inter. Su tutti,, un legame che ha portato in dote due titoli in altrettante stagioni (una Premier League e una FA Cup) ma anche tante problematiche relazionali e unapoi vinta dall'allenatore italiano. Secondo il Telegraph,opposto dai Blues, oltre alla necessità di ribilanciare il saldo a livello di acquisti/cessioni con soldi cash dopo una campagna di rafforzamento faraonica che ha già portato in dote pezzi da novanta come Ziyech, Werner, Thiago Silva, Havertz e Chilwell.- L'ha registrato la presa di posizione del Chelsea, ma, perché Kanté è insieme a Vidal una richiesta esplicita di Conte per la costruzione di una mediana più vicina al suo modo di vedere calcio. Scartata l'ipotesi di uno scambio alla pari - considerando che il club londinese valuta il centrocampista francese tra i 50 e i 60 milioni di euro -per raggiungere questo obiettivo.