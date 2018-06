Emreè da poco un nuovo giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Il giocatore tedesco arriverà a parametro zero dal Liverpool e il Mirror ha cercato di spiegare i motivi che hanno spinto il centrocampista a lasciare i Reds. Fondamentalmente non c'è mai stato alcun problema con l'ambiente, i tifosi o il tecnico ma Can e Jurgen Klopp avevano una visione diversa sulla migliore posizione del giocatore, che che pertanto ha preferito rifiutare ogni proposta di rinnovo per abbracciare il nuovo progetto bianconero.