Sky Sport UK ha rivelato un primo contatto tra la Juventus e Antonio Conte dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions.

Il sondaggio, volto soprattutto a capire la disponibilità dell'allenatore a tornare a Torino, verrà tenuto in considerazione in caso di addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Per l'ex CT, di irtorno in Serie A dopo l'esperienza al Chelsea, si sono fatte avanti anche Inter e Roma.