Un'avventura affascinante fuori dall'Italia. In Inghilterra ne sono certi: il West Ham sta pensando a Simone Inzaghi per il dopo Pellegrini. Il futuro del mister cileno è in dubbio, se sabato dovesse perdere potrebbe saltare. Secondo il The Guardian, uno degli allenatori accostati alla panchina sarebbe proprio Simone Inzaghi.



GRANDE AMMIRAZIONE - La dirigenza degli Hammers prova "grande ammirazione" per il manager della Lazio, un club comunque seguito con simpatia, anche grazie a Paolo Di Canio e ai suoi anni inglesi. I due, che hanno avuto anche trascorsi ben noti in Inghilterra (famosa un intervista in cui Di Canio ha definito Inzaghi un "individualista che preferisce perdere 4 a 3 con una sua tripletta piuttosto che vincere 3 a 0 senza segnare") sono in buoni rapporti, ma in casa West Ham sperano che l'anno prossimo possano condividere anche il soggiorno a Londra.