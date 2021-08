Ripartono le nazionali giovanili! Ecco la marcia di avvicinamento alle amichevoli di ottobre, propedeutiche alla prima fase di qualificazione all’europeo di categoria​.Sono 26, tutti nati nel 2005, i giocatori convocati da Bernardo Corradi per i due incontri amichevoli che la Nazionale Under 17 giocherà contro i pari età della Svizzera mercoledì 11 e venerdì 13 agosto. La prima gara si svolgerà al ‘Mario Rigamonti’ di Lecco (17.00) mentre la seconda al ‘Campo ai Saleggi’ di Losone (11.30), nel Canton Ticino.Sarà una Nazionale di nuova fattura che dal 27 ottobre al 2 novembre affronterà il primo turno di qualificazione per le fasi finali dell'Europeo di categoria che si svolgeranno in Israele verso la metà del prossimo anno. In questo primo turno, l'ltalia è stata inserita nel gruppo 12 insieme a Scozia, Irlanda del Nord (Nazione ospitante) e Albania e dovrà classificarsi ai primi due posti del girone per avere la certezza di passare alla faseUfficializzata oggi dalla Figc l’amichevole contro l’Albania che la Nazionale Under 18 disputerà al Centro Tecnico di Coverciano giovedì 12 agosto (18.00). 25 i giocatori, tutti nati nel 2004, che Daniele Franceschini ha convocato per un raduno che inizierà al Cpo di Tirrenia sabato 7 e si concluderà il 12 agosto con la gara amichevole. Con 6 calciatori, la Roma è la società più rappresentata in questo collegiale, seguita dal Milan con 4 presenze.Si tratta di un ritorno in campo dopo poco più di due mesi dall’ultima vittoriosa prestazione che gli Azzurrini, allora guidati da Carmine Nunziata, hanno avuto nei confronti dell’Austria (3-1) al Colaussi di Gradisca.rimo impegno stagionale per la Nazionale Under 19, che venerdì 13 agosto (ore 11) affronterà in amichevole i pari età dell’Albania presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 calciatori per il raduno fissato nella serata di domenica 8 agosto al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, con la prima seduta di allenamento in programma il giorno seguente.Inizia così la marcia di avvicinamento dell’Italia alla prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 6 al 12 ottobre vedrà gli Azzurrini impegnati in Slovenia contro la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania.Sarà contro la Serbia il prossimo impegno della Nazionale Under 20. Oggi la Figc ha ufficializzato data e località della partita amichevole che i ragazzi di Alberto Bollini giocheranno lunedì 6 settembre (15.00) al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro.