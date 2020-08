Una volta si diceva "è calcio d'agosto" sottintendendo un qualcosa che non contava. Ora, invece, inè racchiuso in significato di una stagione intera. Da domani si parte con un tour de force di partite mai visto nel mese più caldo dell'anno. Dallaall'e, passando per i playoff di: fino all'anno scorso ad agosto contava solo il mercato, ora l'unica parola che vale è quella del campo.Qui, in elenco, tutte le date d'agosto, con tutti gli appuntamenti e tutti gli orari per non perdere neanche una partita. Partite che calciomercato.com è pronto a raccontarvi, con voci pre e post partita, pagelle e i consueti pezzi di approfondimento. Si è partiti questa sera con la B, si finisce il 23 agosto con la Champions.: Chievo-Empoli, ore 21.: Wolfsburg-Shakthtar Donetsk (1-2) ore 18.55.: Istanbul Başakşehir-Copenaghen (1-0) ore 18.55​.: Lask-Manchester United (0-5) ore 21.: Inter-Getafe ore 21.: Cittadella-Frosinone ore 21.​: Roma-Getafe ore 18.55.: Rangers-Bayer Leverkusen (1-3) ore 18.55​.: Eintracht Francoforte-Basilea (0-3) ore 21.: Olympiacos-Wolverhampton (1-1) ore 21.: Juventus-Lione (0-1) ore 21.: Manchester City-Real Madrid (2-1) ore 21. ​: Barcellona-Napoli (1-1) ore 21.: Bayern-Chelsea (3-0) ore 21. ​: Chievo/Empoli-Spezia ore 21.: Cittadella/Frosinone-Pordenone ore 21.: primo quarto di finale a Dusseldorf (, se qualificata) ore 21.: secondo Quarto di finale a Colonia ore 21.: terzo quarto di finale a Duisburg (, se qualificata) ore 21.: quarto quarto di finale a Gelsenkirchen ore 21.: Spezia-Chievo/Empoli ore 21.: Atalanta-Psg (quarto di finale) ore 21 al Da Luz.​: Pordenone-Cittadella/Frosinone ore 21.: RB Lipsia-Atletico Madrid (quarto di finale) ore 21 all'Estadio José Alvalade.​: Napoli/Barcellona-Bayern/Chelsea (quarto di finale) ore 21 al Da Luz.: Real Madrid/City-Lione/Juve (quarto di finale) all'Estadio José Alvalade.​: prima semifinale a Colonia alle 21.Playoff Serie B: finale d'andata ore 21.: seconda semifinale a Dusseldorf ore 21.: prima semifinale (Atalanta, se qualificata) alle 21.: seconda semifinale (Napoli e Juve se qualificate) alle 21.: finale di ritorno ore 21.: finale a Colonia ore 21: finale a Lisbona.