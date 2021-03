strizza l'occhio alla Juventus, e i bianconeri non si tirano certo indietro. Pallino fisso della dirigenza, potrebbe diventare lui il nuovo uomo-immagine in caso di addio di Cristiano Ronaldo. L'agente Mino Raiola si espresso sul futuro del giocatore, lui alla Juve si è trovato benissimo e sono in tanti a ritenere che possa tornare a Torino la prossima estate. Se non ci fosse la pandemia, probabilmente, Paratici ci avrebbe provato già prima dei questa stagione visto che stava già prendendo informazioni attraverso il procuratore, poi il Covid ha frenato tutto ma la pista è ancora viva.