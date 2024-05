Iltorna finalmente a galoppare nel livello più alto del calcio inglesetra Inferno e Purgatorio, con l'onta della retrocessione in terza divisione,(foto X @IpswichTown)decisiva la vittoria di oggi per 2-0 aimpianto da 30 311 posti a sedere, nell'ultima giornata di Championship, grazie ai gol di Wes Burns e Omari Hutchinson, contro l'Huddersfield, che invece retrocede.- I, come vengono soprannominati pergli abitanti del capoluogo dellalaperpendicolare allo Stretto di Dover, chiudonoin 46 partite, che valgonodietro di un punto al Leicester di Enzo Maresca e a più 6 sul Leeds di Gnonto, e soprattuttograzie alle 28 vittorie e ai

- Il Punch è una razza locale di cavallo ea seguito di un concorso, per una società che rappresentafondatal'Ipswich Town ha scritto pagine gloriose della storia d'Inghilterra, comepoi ct dell'Inghilterra mondiale del 1966, all'esordio assoluto in massima serie, e l'epoca d'oro tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta,stagione 1977-1978, estagione 1980-1981.

Da quel momento in poi una discesa vorticosa, che porta persino al, fino alla vetta del Championship. I nuovi eroi sono la guida nordirlandesegiovane allenatore di idee innovative e offensive, cresciuto come tecnico emergente nelle giovanili di Manchester United e Tottenham,, classe 1997 cresciuto a Portsmouth ma ormai bandiera del club con 122 presenze e 48 reti,ex promessa del settore giovanile dell'Everton, entrambi a quota 13 reti in campionato. Ma ancheanglo egiziano ex Middlesbrough,, giovane centrocampista giamaicano in prestito dal Chelsea e in gol anche oggi nel giorno storico, e, rispettivamente ex Leicester e bomber della nazionale gallese ex Bournemouth.

- Si scatena subito la grande festa nellaun'oretta abbondante di treno ad Est di Londra, nel cuore dell’Est Anglia, una zona dell’Inghilterra poco glamour e molto rurale, tra campagna e villaggi medievali: per una notte sembrano tornatiper meriti sportivi e per i titoli vinti. Inevitabile, in questi attimi di gioia, pensare al lento e inesorabile declino del club, che ha portato a momenti di sconforto:poi, il terzo livello del calcio inglese. Nell’aprile del 2021rileva il club: inizia la risalita, basata più su meriti sportivi che su spese folli, come testimonia la doppia promozione per due anni di seguito, record nel calcio inglese.

- McKenna ha impostato infattifatto di verticalizzazioni, possesso palla e costruzione da dietro,. Una star invece si annovera tra i tifosi dell'Ipswich Town, chedi Massimo Moratti in Coppa Uefa:n, che ha testimoniato il proprio amore grazie ai molti concerti con la maglia della squadra sul palco e, per un anno, anche sponsor sulle divise di gioco, con il numero 17 tenuto libero appositamente per lui. Oggi è una giornata da ricordare per sempre anche per lui.@AleDigio89