Il Barcellona fa sul serio per il ritorno di Neymar e ora l'operazione entra nel vivo: parte il dialogo con il Paris Saint-Germain. Lo rivela Le Parisien, spiegando come il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu abbia avuto un primo contatto con la dirigenza parigina per affrontare il possibile ritorno del brasiliano in Catalogna: nessuna apertura da parte del PSG ad intavolare una trattativa, ma sicuramente un primo incontro per provare a rompere il ghiaccio in attesa di una presa di posizione pubblica da parte di O'Ney, utile a smuovere la ferma volontà del presidente Nasser Al-Khelaifi. Il Barça si muove: scatta l'operazione Neymar.