Mauro Icardi resta al Paris Saint Germain e ora la notizia è ufficiale. L'attaccante argentino dice addio all'Inter per restare a tutti gli effetti un calciatore del club parigino. Non c'è grande margine di trattativa per gli altri club interessati come la Juventus anche perché, riferisce l'Equipe, Leonardo ha fatto sapere al giocatore e al suo agente, la moglie Wanda Nara, che è stato riscattato per restare a Parigi.



9 E AUMENTO - Una notizia gradita alla coppia che però si è immediatamente seduto alla scrivania del dg per trattare nuove condizioni che, riporta il quotidiano francese, sono già state approvate. Prima di tutto il bomber argentino ha chiesto e ottenuto la maglia numero 9 per la stagione 2020-21 che sarà lasciata libera da Edinson Cavani. La seconda, ancor più importante, è che Wanda Nara ha chiesto e ottenuto immediatamente anche un aumento rispetto allo stipendio pattuito la scorsa estate. Non più di "soli" 10 milioni, ma salirà addirittura a 12 milioni di euro all'anno.