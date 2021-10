Mauro Icardi figura tra i convocati di Mauricio Pochettino per la sfida di stasera del PSG contro il Lipsia ma non sarà in campo né in panchina. Lo scrive L'Equipe, secondo cui l'attaccante argentino sarebbe "di pessimo umore" dopo gli ultimi sviluppi legati alla storia d'amore con Wanda Nara: la rottura con la moglie lo ha devastato



MALESSERE PSICOLOGICO - Il giocatore ha espresso ai dirigenti il suo "malessere" psicologico per la separazione dalla moglie e la società ha deciso di non impiegarlo.