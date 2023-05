Il rinnovo di Leao si farà e a sbloccare la trattativa sarà il Lille che ha scelto di pagare la multa che il club francese e il giocatore dovevano versare nelle casse dello Sporting Lisbona per lo svincolo autonomo del contratto del 2019 e per cui il TAS aveva confermato la cifra di 16,5 milioni di euro di risarcimento più interessi fino ad arrivare ai 21 milioni di euro di oggi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, tuttavia, il Lille è stato "incentivato" dal Milan per agevolare lo sblocco del rinnovo del portoghese.



RIMBORSO IMMEDIATO - Di fatto secondo l'organo di stampa francese, il Lille pagherà allo Sporting 20 dei 21 milioni di euro previsti, mentre Leao sarà chiamato a pagare circa 1 milione di euro riguardante le sole spese legali. La novità è però che il Milan rimborserà nell'immediato futuro il club francese del 90% della cifra versata allo Sporting, cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro.