Houssem Aouar, uno dei talenti più importanti presenti nella rosa del Lione rappresenterà nei prossimi 3 mesi di mercato una delle occasioni più importanti sul mercato. Il suo contratto è infatti in scadenza il 30 giugno 2023 e non sarà rinnovato con il suo entourage che si sta muovendo già da tempo per trovare una nuova sistemazione. E fra le tante possibili destinazioni nel futuro del franco-algerino ci potrebbe essere proprio la nostra Serie A.



IL MILAN CI PROVA - Che sia a gennaio con un minimo di rimborso in favore del Lione o se poco dopo a parametro zero in vista della prossima stagione, strappare il sì di Aouar non sarà economicamente complicato. Secondo quanto riportato da Footmercato in Francia uno dei club che più si sta muovendo nelle ultime ore è il Milan che, nell'ottica di aggiungere qualità fra centrocampo e trequarti, si è interessato a lui.



LA ROMA È IN POLE - C'è però un altro club italiano che, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in vantaggio sul fantasista lionese ed è la Roma che già la scorsa estate aveva trattato sia con l'agente che con il club francese e tornerà alla carica per regalaro a José Mourinho già nel corso del mercato invernale. La concorrenza più importante arriva, come sempre, dalla Premier League, che può offrire al giocatore stipendi ben più alti rispetto a quelli prospettati dai club italiani.