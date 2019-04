Florian Thauvin, esterno offensivo del Marsiglia, è pronto a lasciare il club francese. Come scrive L'Equipe, il Campione del Mondo con la nazionale di Deschamps è in rotta con la società transalpina, ed è quindi pronto a lasciare. Sempre secondo il quotidiano francese, sono Napoli, Inter e Milan i 3 club maggiormente interessati al talento transalpino, valutato 40 milioni di euro. Il club partenopeo ci pensa per il dopo Callejon, i nerazzurri per il dopo Perisic, i rossoneri per il dopo Suso. Classe '93, in stagione Thauvin ha realizzato 15 gol e 9 assist.