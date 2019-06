Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina: stando a Le10Sport, la Viola si è messa sulle tracce di Eddy Gnahoré, classe '93 la scorsa stagione in prestito dal Palermo all'Amiens. L'obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro, era fissato alla 25esima presenza, ma Gnahoré ha disputato solo 24 partite: l'Amiens, si legge, tratta comunque il riscatto con il Palermo, ma l'inserimento della Fiorentina può cambiare le carte in tavola.