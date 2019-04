Florian Thauvin si vede sempre più lontano dal Marsiglia. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2021, il nazionale francese ritiene che sia arrivato il momento di abbracciare un progetto più competitivo per fare il definitivo salto di qualità dopo aver consacrato il proprio talento nelle ultime due stagioni all'OM, con cui (ad oggi) è arrivato a realizzare 31 gol e ben 38 assist. Salvo un'improbabile qualificazione alla prossima Champions League, con la formazione di Rudi Garcia che dista 5 punti dal terzo posto occupato dal Lione, l'addio è da considerarsi certo e in Serie A più di qualcuno ha attivato i propri radar.



MILAN, CHAMPIONS VITALE - La stampa francese ha confermato nei giorni scorsi il forte gradimento del Milan per l'esterno offensivo di Orleans, che potrebbe prendere nell'attuale 4-3-3 il posto di un Suso sempre più in discussione. L'entourage del calciatore ha registrato l'interesse del club rossonero ma ha smentito le indiscrezioni su un accordo già raggiunto per la prossima estate, nella quale tanto Thauvin quanto il Milan ambiscono a trovarsi in Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea è uno snodo fondamentale per il piano di rilancio di Elliott e per poter pianificare le prossime strategie compatibilmente con i parametri del Fair Play Finanziario e in attesa dei prossimi verdetti da parte della Uefa. Senza dimenticare che il Marsiglia non appare intenzionato oggi a privarsi del suo giocatore migliore per meno di 40-50 milioni di euro. SFIDA ITALIANA - Una valutazione importante figlia, secondo quanto riporta la trasmissione di Canal Plus "Telefoot", dell'inserimento nella corsa all'attaccante di altri due club italiani. Anche Inter e Roma infatti avrebbero preso informazioni su questo dossier e vanno considerate a tutti gli effetti delle concorrenti credibili rispetto al Milan. In tal senso, i nerazzurri si trovano in una situazione privilegiata, essendo più vicini a blindare per la seconda stagione consecutiva l'accesso alla prossima Champions, mentre i giallorossi sono in piena bagarre proprio con la formazione allenata da Gattuso per l'ultimo posto al sole. Anche per loro però un investimento nell'ordine dei 40-50 milioni per Thauvin imporrà un sacrificio sul mercato, con l'Inter che a giugno si appresta a dare il via libera alla partenza di Ivan Perisic, mentre la Roma potrebbe fare cassa col turco Cengiz Under e dovrà prendere una decisione anche sul futuro di Patrik Schick. Il Milan non è più solo nella corsa all'asso del Marsiglia e la Champions League diventa il vero snodo fondamentale, anche sul mercato.