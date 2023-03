Milan Skriniar potrebbe non indossare più la maglia dell’Inter da qui a fine stagione e tornare a giocare solo da nuovo calciatore del PSG. È l’indiscrezione lanciata dall’Equipe, che lascia filtrare la preoccupazione da parte dell’ Entourage del calciatore, fermo già da fine febbraio per la lomboglutalgia che non gli consente di allenarsi. Il difensore slovacco è stato visitato anche in Francia, in presenza di un medico del PSG per poi mettersi nuovamente a disposizione dell’Inter e dello staff medico nerazzurro, che ha impostato il percorso di recupero, senza però programmare una data di rientro.