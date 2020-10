N'Golo Kanté può lasciare il Chelsea a gennaio. Le Parisien racconta come i rapporti tra il centrocampista francese e Frank Lampard siano tesi dopo il rifiuto del tecnico di concedere un giorno di riposo all'ex Leicester per presenziare al matrimonio di un amico. L'Inter aveva già accarezzato l'idea in estate e può tornare alla carica nella prossima finestra di mercato.