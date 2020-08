Il suo nome figura tra i 28 convocati del Paris Saint Germain per la Final Eight di Champions League di Lisbona che prende il via mercoledì prossimo con la partita contro l'Atalanta, ma secondo i media francesi - in particolare RMC Sport - Marco Verratti è da considerarsi definitivamente fuori dai giochi per la sfida alla formazione di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista abruzzese non ha dunque superato la lesione al polpaccio accusata dopo uno scontro in allenamento e sarà uno dei sicuri forfait per Thomas Tuchel, insieme a quello di Kurzawa e quello altamente probabile di Mbappé.



L'allenatore tedesco, a quattro giorni dalla partita che vale una stagione, rischia di arrivare con gli uomini davvero contati - visto che non ci sarà per squalifica nemmeno Di Maria - e le condizioni fisiche dei vari Kehrer, Bernat e Icardi destano più di qualche preoccupazione.