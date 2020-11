La decisione è stata presa. Secondo quanto scrive Sport Bild Sami Khedira lascerà la Juventus a gennaio. Dopo metà stagione in tribuna, fuori dai progetti di Pirlo, il centrocampista tedesco classe 1987 cambierà aria, sposerà un nuovo progetto che, secondo il noto quotidiano tedesco, sarà ancora europeo. Da escludere quindi un trasferimento nella Major League Soccer, dove l'ex centrocampista del Real Madrid ha estimatori, Sami vuole restare nel Vecchio Continente, giocare ancora in top campionato, Liga, Bundesliga o Premier League (la stampa inglese ha rilanciato l'interesse di West Ham e Wolverhampton).



RISPARMIO - La Juventus, che per mesi ha provato a trovare un accordo per la rescissione, ricevendo sempre picche come risposta, con l'addio di Khedira risparmierà metà dell'ingaggio del suo ultimo anno (guadagna 6 milioni di euro netti), poco più di 5 milioni di euro, tasse comprese. In periodo di crisi economica una buona notizia.