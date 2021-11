E’ campione del mondo. Ha vinto una Champions. Ha 160 presenze con il Lione, 104 col Bayern Monaco, 27 con la nazionale francese. E ha, anche, il contratto in scadenza. Corentin Tolisso, il 30 giugno, andrà via a zero dal club bavarese, dove non è mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, soprattutto per i tanti problemi fisici, e ora il suo entourage lo ha offerto all’Inter.



PROPOSTO - Come riporta Kicker, infatti, il classe ’94 è stato proposto al club nerazzurro, a caccia di offerte sul mercato e Tolisso è uno di queste: parametro zero, voglia di rilanciarsi, voglia di essere protagonista. Ed essendo un parametro zero c’è la possibilità, come successo con Calhanoglu, di poter spingere un po’ di più sull’ingaggio.



CONTESO - Non c’è, però, solo l’Inter sull’ex Lione. Tolisso è stato offerto anche al Tottenham di Antonio Conte, suo grande estimatore, ex allenatore nerazzurro. Sfida di mercato, quindi, tra l’Inter e il suo passato, con l’occasione Tolisso oggetto del contendere.