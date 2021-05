Una vera e propria impresa, considerando le difficoltà incontrate nel corso della stagione. Il Chelsea è campione d’Europa, avendo vinto la seconda Champions League della sua storia. Tomas Tuchel ha raccolto una squadra in crisi profonda e gli ha dato idee, una identità precisa e una capacità stoica di saper soffrire tutti insieme.. E ha vinto contro un avversario probabilmente anche più forte come lo è il Manchester City di Pep Guardiola.Il Chelsea vuole aprire un ciclo vincente seguendo le idee del proprio condottiero tedesco. Che stima molto Giroud ma gli preferisce un attaccante con caratteristiche diametralmente opposte come Werner.Poco spazio anche perJorginho vorrebbe tornare in Italia da campione d’Europa, la Juventus ci pensa. Ma non sarà facile strappare il nazionale azzurro al Chelsea che chiede non meno di 50 milioni di euro. Non è passato inosservato il ‘forza Roma sempre’ regalato da Rudiger in diretta televisiva. Il forte difensore tedesco piace tantissimo a Mourinho tanto che lo aveva già richiesto ai tempi della sua esperienza al Tottenham. Parte l’assalto delle italiane al Chelsea campione d’Europa.